Baraj gölünde rafting; adrenalin parkurundan denge arenasına

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) bağlı kano ve rafting sporcularının antrenman sahası oluyor. Kano ve rafting sporcuları, nehirdeki azgın sulardaki parkurların dışında özellikle kış dönemindeki durgun su avantajını kullanarak baraj gölünde antrenmanlarını sürdürüyor.

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, enerji üretiminin yanı sıra spora sağladığı katkıyla da dikkati çekiyor. Yusufeli'nin eski ilçe merkezi ile 7 köyün su altında kaldığı baraj, rafting ve kano sporları için doğal antrenman alanına dönüştü. Uzun yıllardır akarsu sporlarıyla öne çıkan Yusufeli'de, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) bağlı kano ve rafting sporcuları, baraj gölünde kürek çekerek milli takım kamplarına hazırlanıyor. Sporcular, nehirdeki azgın sulardaki parkurların dışında özellikle kış dönemindeki durgun su avantajını kullanarak baraj gölünde antrenmanlarını sürdürüyor.

'DURGUN SU BİZİM İÇİN GÜZEL'

Yusufeli kano takımı antrenörü Emre Ertek, antrenman yapmak için durgun suyu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Kano sporu Yusufeli ilçesinde uzun yıllardır devam eden bir branş. Sporcularımız oldukça başarılı. 2022 yılının son çeyreğinde eski yerleşim yerlerinin sular altında kalmasıyla beraber bizler de yeni yerleşim yerine çıktık. 2023 yılında eski yerleşim yerinde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyorduk. Yeni ilçede daha çok durgun su ağırlıklı çalışmak zorunda kaldık. Bu süreçte hem federasyonumuzun hem de kulübümüzün desteğiyle farklı şehirlerde akarsu kaynaklarına gidip antrenmanlarımızı orada yaptık. Kış ayları kondisyon ve güç yükleme sezonumuz bu yüzden de durgun su bizim için güzel" dedi.

'KENDİNE GÜVENEN GELSİN'

Kano sporcularından Yağmur Arslan, bu sporu yapmak isteyenlere seslenerek, "Kanoyu seviyorum, yapmak isteyenlere de tavsiye ediyorum. 5 yıldır bu sporu yapıyorum. Parkurumuz tamamlanana kadar bu durgun suda devam ediyoruz. Rize'de katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncü oldum. Kendine güvenen gelsin, korkulacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'ZEVKLİ BİR SPOR'

Sporculardan Necdet Mert Kurt, kano sporunu severek yaptığını belirterek, "Yeni ilçeye taşındığımız için parkurumuz yapım aşamasında. Barajda antrenman yapıyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Memnunuz. Bu sporu yapmak isteyen gelsin katılsın ve görsün. Zevkli bir spor. İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım" diye konuştu.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Sporculardan Başak Kurt da "Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkes gelsin, kano sporu çok güzel. Herkese tavsiye ederim, zevkli ve korkulacak hiçbir şey yok" dedi.

