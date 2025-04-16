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YURT LİG Basketbol Bölge Şampiyonası Bafra'da Başladı

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği YURT LİG Basketbol Bölge Şampiyonası, Samsun'un Bafra ilçesinde başladı. Turnuva 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve üniversite öğrencileri katılacak. Açılışta genç sporcular, Bafra'nın tarihsel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen YURT LİG Basketbol Bölge Şampiyonası, Samsun'un Bafra ilçesinde başladı.

Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'ten gelen üniversite öğrencileri, 14-20 Nisan tarihleri arasında Bafra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yeni spor salonunda mücadele edecek. Turnuvanın açılışı 15 Nisan'da gerçekleştirildi.

Açılış gününde, genç sporcular Bafra Etnografya Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezme fırsatı buldular.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinlikle ilgili olarak, "Bölgemizin gençlerimiz tarafından tanınması için güzel bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bizler de büyükleri olarak, öğrenci sporcularımızın Bafra'nın tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini tanımalarına yardımcı oluyoruz. Bugün de Kızılırmak Kuş Cenneti'ni gezerek doğayla iç içe olmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, sporculara yöresel lezzet Bafra pidesi ikram edildi.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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