Yurt dışından getirilen 3 tırın şase değiştirilerek satıldığı ortaya çıktı
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 tıra el konuldu.
Yurt dışından Kayseri'ye getirdikleri 3 tırı başka araçlara ait şase tatbik ederek satan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, tespit edilen adreslerde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 3 tıra el koyuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.