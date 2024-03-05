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Yurt dışından getirilen 3 tırın şase değiştirilerek satıldığı ortaya çıktı

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Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 tıra el konuldu.

Yurt dışından Kayseri'ye getirdikleri 3 tırı başka araçlara ait şase tatbik ederek satan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, tespit edilen adreslerde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 3 tıra el koyuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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