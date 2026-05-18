Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan uluslararası başarı ödüllerine gümrük kolaylığı

Ticaret Bakanlığı'ndan uluslararası başarı ödüllerine gümrük kolaylığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, uluslararası yarışmalarda kazanılan kupa, madalya gibi ödüllerin Türkiye'ye girişinde gümrük muafiyeti ve kolaylaştırılmış işlem uygulandığını duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, uluslararası yarışmalarda kazanılan kupa, madalya ve benzeri ödüllerin Türkiye'ye girişinde gümrük muafiyeti ve kolaylaştırılmış işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek başarı elde eden vatandaşlar adına yurt dışından gönderilen ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın gümrük işlemlerinin, ilgili mevzuat kapsamında kolaylaştırılmış usullerle yürütüldüğü belirtilerek, "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına Dair 2009/15481 sayılı Kararın 65'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir amacıyla yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşya için gümrük muafiyeti uygulanmaktadır" denildi.

Açıklamada, sürecin işleyişine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası yarışmalarda kazanılan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşya posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gönderilebilmektedir. Alıcı tarafından, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını gösteren belge ve evrakların gümrük idaresine sunulmak üzere operatör hızlı kargo firmasına veya ilgili posta idaresine iletilmesi gerekmektedir. Gönderinin sembolik nitelik taşıması ve gayri ticari amaçlı olduğunun değerlendirilmesi halinde, eşya muafiyet kapsamında işlem görmektedir. Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen gönderilerde gümrük beyanı, işlem süreçleri ve teslim işlemleri operatör hızlı kargo firması veya posta idaresi tarafından yerine getirilmektedir. Mevzuatta belirtilen şartların sağlanması halinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmamakta ve eşya alıcısına teslim edilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası platformlarda ülkemizi gururlandıran vatandaşlarımızın yanında olmaya ve tüm süreçleri mevzuat çerçevesinde hızlı, şeffaf ve kolaylaştırıcı bir anlayışla yürütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi A.Ş.'ye operasyon! Genel müdür dahil 57 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü

Bu halini unutun! Bambaşka birine dönüştü
Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans
Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Dananın kuyruğu kopuyor!

Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Daha 15 yaşındaydı! Evde korkunç halde bulundu

Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız

Fener ve Trabzon'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı

Dünyada sadece iki adet var! Biri müzede, diğeri çeyizde

Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar