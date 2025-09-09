Haberler

Yurt Dışı Çıkış Harcı 1000 TL Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yurt dışına çıkış harcı tutarı 710 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yurt dışına çıkış harcı tutarı 710 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harcı tutarı yeniden belirlendi. Karara göre, yurt dışına çıkış harcı 710 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı

Dünyaca ünlü golcü Ben Yedder, resmen Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.