Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi

AA - Erdem Dündar - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'nın Kaş ilçesinde açıklarda deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde açıklarda deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti.

Kaş ile Meis Adası arasında tatilcileri gezdiren bir tekneye yaklaşık 10 yunus eşlik etmeye başladı.

Teknenin sahibi ise yunusların kendilerine eşlik etmesini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yunusların teknenin yanında ilerledikleri ve kısa süreli suya dalıp çıktıkları görülüyor.

Denizde ilerleyen yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

Tekne sahibi Erdem Dündar, yunusların bölgede nadir görüldüğünü belirterek "Yunus sürüsünü görmek heyecan vericiydi." dedi.

AA / Erdem Dündar - Güncel

Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title