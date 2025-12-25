Haberler

Çin'in Yünnan eyaletinde bir kömür madenindeki patlamada 4 işçi öldü

Çin'in Yünnan eyaletindeki Daying Kömür Madeni'nde meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise göçük altında kaldı. Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları ve soruşturmalar devam ediyor.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Cınşiong ilindeki Daying Kömür Madeni'nde dün akşam saatlerinde gazdan dolayı patlama meydana geldi.

Madende patlamanın olduğu bölümde çalışan 4 işçi hayatını kaybetti, göçük altında kalan 3 işçiden haber alınamıyor.

Arama kurtarma çalışmaları ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da zaman zaman kazalar meydana geliyor.

