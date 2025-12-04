Yunanistan'daki çiftçi eylemi nedeniyle İpsala'dan geçemeyen tır şoförleri Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneldi

Yunanistan'ın Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı'nın çiftçi eylemleri nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatılması sebebiyle İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan tır şoförleri Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneldi.

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen tır şoförleri, Yunanistan'ın Bahçeköy Sınır Kapısı'nda iki gündür süren çiftçi eylemleri nedeniyle Türkiye'den çıkış yapamıyor.

Yüklerini bir an önce adreslerine teslim etmek isteyen tır şoförleri Edirne'de tır geçişlerinin sağlandığı diğer sınır kapılarına yöneldi.

Tır şoförü Sefa Ala, gazetecilere, mağduriyet yaşamamak için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçmeyi tercih ettiğini söyledi.

Avusturya'ya bisküvi taşıdığını belirten Ala, "Normal şartlarda İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıp Avusturya'ya gidiyordum. Ama Yunanistan tarafında çiftçiler eylem yaptığı için bölgedeki sınır kapılarından geçiş yapılamıyor. O yüzden Kapıkule'ye geldim." ifadelerini kullandı.

Bir başka tır şoförü Süleyman Akyüz ise Hollanda'ya balık götürdüğünü dile getirdi.

Ürünlerin bozulmaması için bekleme yapmadan geçiş yapması gerektiğini ifade eden Akyüz, "Yunan çiftçilerin eylemi nedeniyle İpsala'dan geçiş yok. Ondan dolayı Kapıkule'ye geldik, buradan geçiş yapıp ürünleri teslim etmeye çalışacağız." dedi.

Hollanda'ya yük taşıyan Mervan Oral da Yunan çiftçilerin eyleminin tır şoförlerini mağdur ettiğini kaydetti.