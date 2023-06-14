Yunanistan polisi Edirne'de askeri yasak bölgeye girdiği iddiasıyla yargılanıyor

Edirne'de askeri yasak bölgelere girmek suçundan yargılanan Yunanistan polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna için savcı, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Edirne'de askeri yasak bölgelere girmek suçundan yargılanan Yunanistan polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna için savcı, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Sadece gezmeye geldik"

Valasoudis Manolis, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Edirne'ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimiz düşünmüyorum" dedi.

Çift, Nöbetçi Sulh Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Yapılan incelemede suç unsuruna rastlanmayınca toplam 50 bin TL ceza verilen çift, yurt dışına çıkış yasakları kaldırılınca 10 Aralık'ta ülkelerine döndü.

Savcı 5'er yıla kadar hapis istedi

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savcı, Yunanistan polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna için, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, sanıkların bilerek askeri yasak bölgeye girdiğini belirterek cezalandırılmalarını istedi, ancak sanıkların avukatı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek müvekkillerinin beraatını talep etti. Duruşma Eylül ayına ertelendi. - EDİRNE