Yunanistan nüfus programı 10 bölgeye daha genişledi, hanelere 10 bin avro verilecek

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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, nüfusun artırılması amacıyla belirlenen yerlere taşınacak hanelere 10 bin avro destek sağlanan Nüfus Geliştirme Programı'nın 10 bölgeyi daha kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Marinakis, Sosyal Uyum ve Aile Bakanlığının programının Drama, Florina, Kılkış, Serez, Pella, Kesriye, Kozani, Grevena, Yanya ve Tesprotya bölgelerinde de uygulanacağını belirtti.

Programın halihazırda Meriç iline bağlı Sofulu, Dimetoka ve Kumçiftliği belediyelerinde yürütüldüğünü anlatan Marinakis, desteğin hane başına 10 bin avro olarak belirlendiğini ifade etti.

Marinakis, tutarın yüzde 50'sinin başvurunun onaylanmasıyla peşin ödeneceğini, kalan kısmının da bölgede bir yıl boyunca daimi ikamet edildiğinin belgelenmesinin ardından verileceğini bildirdi.

Taşınma masraflarının karşılanabilmesi için ilk taksitin avans olarak ödenmesine ilk kez imkan tanındığını belirten Marinakis, programa asıl ikametgahını belirlenen bölgelere taşıyan hanelerin katılabileceğini kaydetti.

Marinakis, yerleşilecek konutun haneye ait, kiralık veya ikinci dereceye kadar bir akraba tarafından kullanımına tahsis edilmiş olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA