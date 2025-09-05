Yunanistan, 'Great Sea Interconnector' Projesinin Sürdürülebilirliğini Vurguladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yapılması planlanan deniz altı elektrik bağlantısı "Great Sea Interconnector (GSI)" için mali sürdürülebilirliğin projenin yürütülmesi için önkoşul olduğunu belirtti.

Yerapetritis, "in.gr" haber sitesine bugün verdiği röportajda, GKRY'den gelen, "GSI projesinin mali açıdan sürdürülebilir olmadığına" dair açıklamaları değerlendirdi.

Yunan Bakan, "Yunanistan hükümeti, Başbakan (Kiryakos Miçotakis) ve bakanlar olarak birçok kez bu projeye olan desteğimizi dile getirdik. Son derece önemli bir proje. Tabii ki Kıbrıs tarafı da bu projeyi hiçbir şüphe olmaksızın desteklemeli. Zira öncelikle Kıbrıs'ı ilgilendiriyor. Bu proje, enerji izolasyonunu ortadan kaldıracağı için Kıbrıs'ın faydasına. Bu desteğin açıklanması çok önemli. Mali sürdürülebilirlik meselesi gündeme getirilirse, hele ki raporlara dayandırılarak getirilirse bu bir sorundur. Mali sürdürülebilirlik GSI projesinin önkoşuludur. Bu nedenle bu meseleyle ilgili konuların netleştirilmesi iyi olur." ifadelerini kullandı.

Yerapetritis, GKRY'nin gündeme getirdiği, projenin sürdürülebilir olmadığı belirtilen rapor için "Bahsedilen raporlar tabii ki önkoşuldur ve büyük bir öneme sahiptir. Bugün önemli olan projenin geleceği için net bir duruş sahibi olmaktır." dedi.

AB Kamu Savcılığı Ofisinin (EPPO), GSI hakkında soruşturma başlatmasına da vurgu yapan Yerapetritis, Yunanistan hükümetinin bilgisi olmaması nedeniyle bu habere şaşırdıklarını dile getirdi.

GKRY Maliye Bakanı Makis Kerafnos, bu hafta Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, bağımsız ve ciddi iki farklı kurumun projeye ilişkin yaptığı çalışmayı incelediğini belirterek, "İki rapor da mevcut şartlarda bu projenin sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıyor." demişti.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hacidakis de Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, Kerafnos'un açıklamalarına cevaben "Kıbrıs'ın ne yapmak istediğini netleştirmesi gerekmektedir." diye konuşmuştu.