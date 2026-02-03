Haberler

Yunanistan'ın Kılkış kentinde meydana gelen taşkınlarda 10 bin dönümü aşkın arazi sular altında kaldı

Güncelleme:
Yunanistan'ın Kılkış kentinde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle 10 bin dönümden fazla tarım arazisi sular altında kaldı. Çiftçiler, uzun yıllardır tekrar eden bu duruma karşı ciddi endişe yaşıyor.

Yunanistan'ın Kılkış kenti yakınlarında son günlerde etkili olan kar ve sağanağın ardından meydana gelen taşkınlar nedeniyle 10 bin dönümden fazla tarım arazisi sular altında kaldı.

Yunan basınına göre, arazilerin bazı bölümlerinde geniş su birikintileri oluşurken, bölgedeki çiftçiler ciddi ürün kaybı endişesi yaşıyor.

Çiftçi Hristos Çivlikakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunun uzun yıllardır tekrarlandığını ve derelerin onlarca yıldır temizlenmediğini dile getirdi.

Çivlikakis, dere yataklarının taşkın dönemlerinde alüvyon ve çeşitli malzemelerle tıkanması nedeniyle suların tarlalara taştığını kaydetti.

Yaz aylarında kuraklıkla mücadele ettiklerini söyleyen Çivlikakis, şimdi ise sel ve çamurla karşı karşıya olduklarını belirterek, su seviyesinin her geçen gün yükseldiğini vurguladı.

Yetkililer, su seviyesinin artmaya devam etmesi halinde zarar gören alanın genişleyebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

