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Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu haftada 4 gün çalışma uygulamasını deneyecek

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Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu (OTE), personeli için haftada 4 gün çalışma modelini deneyecek. Pilot program kapsamında çalışanlara esnek ve uzaktan çalışma seçenekleri sunulacak.

Yunanistan Telekomünikasyon Kurumunun (OTE) haftada 4 gün çalışmaya yönelik pilot program başlatacağı belirtildi.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, OTE, personeli için haftada 4 gün çalışma modelini deneyecek.

Söz konusu pilot program kapsamında çalışanlara "günde 10 saatten haftada 4 gün çalışma, uzaktan esnek çalışma, Avrupa Birliği ülkelerinden çalışma, maaşından kesinti yapılarak daha az mesai yapma" gibi seçenekler sunulacak. Hiçbir seçenek zorunlu olmayacak ancak personele çalışma programlarını özel ihtiyaçlarına göre belirleme imkanı verilecek.

Programla, çalışanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve özel hayatla profesyonel hayat arasında denge kurulmasını sağlamak amaçlanıyor.

İlk olarak enformasyon teknolojileri ve insan kaynakları departmanlarında başlatılacak pilot program, değerlendirmelerin ardından tüm personel için geçerli hale getirilecek.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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