Haberler

Yunanistan, Eğriboz Körfezi'nde mor denizanalarına karşı koruma ağı çekecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Eğriboz Körfezi'nde artan mor denizanaları nedeniyle turizm kayıplarını önlemek için 7 belediyede 1,5 milyon avro bütçeyle sahillerde koruma ağları kurulacak.

Yunanistan'ın Eğriboz Körfezi'nde artan mor denizanalarına karşı bazı sahillerde denize koruma ağları çekilmesine karar verildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, geçen yıl Eğriboz Körfezi'nde mor denizanalarının yaygınlaşması nedeniyle turizm sektöründe yaşanan kayıpların tekrarlanmaması amacıyla bu yıl ek tedbirler alınacak.

Bu kapsamda, Orta Yunanistan Bölge Valiliği tarafından 7 belediyede kullanılmak üzere 1,5 milyon avroluk fon ayrıldı.

Belediyelere sağlanan kaynakla, sahillerde mor denizanalarına karşı "U" şeklinde koruma ağları kurulacak.

Ağların çevrelediği alanların, denize girmek isteyenler için güvenli bölge oluşturması hedefleniyor.

Temas halinde acı, ağrı, yanma ve kaşıntıya neden olan mor denizanaları, Akdeniz'deki en rahatsız edici denizanası türleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, deniz suyu sıcaklıklarındaki artış ve denizanalarıyla beslenen deniz kaplumbağaları gibi türlerin azalmasının, özellikle kapalı koylarda bu türün çoğalmasına yol açtığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı

Öğretmen katili ülke değiştirse de JASAT'tan kaçamadı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama yapılıyor

Umut Altaş'ın işaret ettiği yerler didik didik aranıyor
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Güney Kore'de siyasi deprem: Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a 30 yıl hapis cezası

Eski Devlet Başkanına 30 yıl hapis
'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Fenerbahçe'de çok tartışılan tribün için karar çıktı

Aziz Yıldırım ilk icraatını yaptı