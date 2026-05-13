Yunanistan'da memurlar maaş artışı talebiyle 24 saatlik greve gitti

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonunun çağrısıyla ülke genelinde yapılan eylemde memurlar, maaş artışı talebiyle Atina'da toplandı ve taleplerini dile getirdi.

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla memurlar ülke genelinde 24 saat süreyle iş durdurdu.

Grev kapsamında eylem düzenleyen memurlar, başkent Atina'nın merkezinde bir araya geldi.

Memurlar, eylemde taleplerini dile getirmek üzere Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına kadar yürüdü.

Mevcut hayat pahalılığına karşı maaşlarının artırılmasını talep eden memurlar, ayrıca daha önce 13 ve 14. maaş olarak verilen ancak 2009'da başlayan ekonomik kriz sürecinde kaldırılan ödemenin yeniden verilmesini istedi.

Eylemciler, üzerlerinde taleplerini dile getiren pankartların yanı sıra "Parayı maaşlar, sağlık ve eğitime harcayın, savaşlara değil" yazılı pankart da taşıdı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
