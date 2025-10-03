Yunanistan'da Hava Trafik Kontrolörlerinin Kararı Uçuşlarda Gecikmelere Neden Oldu

Yunanistan'da hava trafik kontrolörlerinin saat başına hizmet edilecek uçuş sayısına ilişkin kararının, başkent Atina'da Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki uçuşlarda gecikmeye neden olduğu belirtildi.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, hava trafik kontrolörleri, son bir haftada saat başına hizmet verdikleri uçuş sayısını, hava taşımacılığı sisteminin teknik öngörüleri temelinde olması gereken sayıya indirerek yüzde 25 azalttı.

Bu durum, Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki uçuşlarda 15 dakika ila 3 saatlik gecikmelere neden oldu.

Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (EEKE), 2026 ve 2027'de teknik olarak öngörülenin üzerinde çalışma sürelerini kabul etmemeye ve EEKE'nin yönetim kuruluna grev kararı alma yetkisi verilmesine yönelik karar verilmesi amacıyla pazartesi genel kurul toplantısına gidecek.

EEKE'den daha önce de yapılan açıklamalarda, Yunan havaalanlarındaki artan trafiğe rağmen hava trafik kontrolörlerinin eksik personel ve eski teknoloji sistemlerle çalışmaya devam ettiği belirtilmişti.

Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda geliş ve gidişleri kontrol eden sistemlerin, uçakların çakışan rotalarda olduğunu bildirmekte yetersiz kaldığı ve kullanılan sistemin 26 yıllık bir teknoloji olduğu ifade edilmişti.

Açıklamalarda, personel eksikliğinin bazı birimlerde yüzde 40'a kadar ulaştığı ve mevcut durumun hava trafiğini tehlikeye attığı yönünde uyarıda bulunulmuştu.