Yunanistan'da halk pazarları esnafı, yüksek fiyatlar nedeniyle greve gitti

Yunanistan'da halk pazarları esnafı, ürünlerdeki yüksek fiyatları protesto etmek amacıyla greve gitti.

Yunanistan Halk Pazarları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelindeki halk pazarı esnafının, bugünden başlamak üzere greve gittiği belirtildi.

Açıklamada, "Üreticiler ürünleri düşük fiyata vermesine rağmen, izlenen politikalar fiyatları artırıyor." ifadesi yer aldı.

Aralık 2025'ten beri ülkede devam eden çiftçi eylemlerine destek verilen açıklamada, ürünlerdeki yüksek fiyatlar protesto edildi.

Açıklamada, grevin ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Pazarcılar, çiftçilerin desteklenmesini, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, vergi yükünün azaltılmasını talep ediyor.

Bugün başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda eylem yapan pazarcılar, yarın da Atina'daki hali kapatmayı planlıyor.

Ülkedeki çiftçiler de Aralık 2025 başından beri ödenmesi gereken devlet destekleri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle traktörlerle otoyolları, gümrük ve havalimanı yollarını kapatma eylemleri yapıyordu.