Yunanistan'da çiftçiler, Selanik Limanı'nı ulaşıma kapattı

Yunanistan'ın Selanik Limanı'nda çiftçiler, tarım sektörüyle ilgili taleplerini dile getirmek amacıyla traktör ve araç konvoylarıyla ulaşımı durdurdu. Protesto, çiftçilerin destek ödemeleri ve üretim maliyetleri konusundaki sorunlarını gündeme getirmek için yapıldı.

Yunanistan'da tarım sektörüne yönelik protestolar kapsamında çiftçiler, traktör ve araç konvoylarıyla Selanik Limanı'nı ulaşıma kapattı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinden itibaren kuzey Yunanistan, Tesalya ve Batı Makedonya'daki çeşitli noktalardan hareket eden çiftçiler, kent merkezine ulaştıktan sonra limanın ana kapısına yöneldi.

Çiftçiler, limanın ana kapısını kapatarak yaklaşık 3 saatliğine ulaşımı durdurdu.

Liman girişinde çiftçilere destek amacıyla çok sayıda sivil toplum örgütü ve vatandaş da toplandı.

Çiftçi temsilcileri, eylemin amacının seslerini duyurmak olduğunu ve liman faaliyetlerini uzun süreli olarak aksatmak istemediklerini ifade etti. Sivil toplum kuruluşları da çiftçilere destek açıklamaları yaptı.

Larisa'nın Nikaia bölgesinde yarın ülke genelindeki çiftçi bloklarının temsilcilerinin katılacağı geniş katılımlı bir toplantı yapılacak. Toplantıda talepler değerlendirilecek.

Çiftçiler 10 Aralık'ta sabah saatlerinde traktörlerle Volos Limanı'nın ana girişlerini kapatarak ulaşımı durdurmuştu. Bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle açıkta konuşlanarak eyleme denizden destek vermişti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri nedeniyle liman yaklaşık 5 saat kapalı kalmıştı. Liman, çiftçilerin bölgeden ayrılmasının ardından açılmıştı.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden eylemler nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havaalanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

