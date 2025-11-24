+ Yunanistan'da Çiftçiler Eylem Kararı Aldı - Haberler
Yunanistan'da Çiftçiler Eylem Kararı Aldı

Güncelleme:
Yunanistan'ın Larisa kentinde düzenlenen tarımsal koordinasyon toplantısında, artan üretim maliyetleri ve destek ödemelerindeki gecikmelere dikkat çekerek 30 Kasım'dan itibaren geniş katılımlı çiftçi eylemleri yapılması kararlaştırıldı.

Yunanistan'ın Larisa kentinde düzenlenen tarımsal koordinasyon toplantısında, tarım sektöründeki sorunlara dikkati çekmek amacıyla 30 Kasım'dan itibaren ülke genelinde geniş katılımlı çiftçi eylemleri yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, ülke genelinde çiftçi örgütleri ve bölgesel temsilciler, artan üretim maliyetleri, yüksek enerji giderleri, pahalı tarımsal girdiler ve tarım destek ödemelerindeki gecikmeleri temel sorunlar olarak sıraladı.

Tarım alanında çıkan skandallardan dolayı sektörde güvensizlik oluştuğuna ve üreticilerin gelir kaybının arttığına işaret edilen toplantıda, tarım sektörünün sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 30 Kasım'dan itibaren ülkede geniş katılımlı çiftçi eylemleri yapılması kararı alındı.

Alınan kararlara göre çiftçiler, traktörlerle yollara çıkacak, aralık ayının ilk günlerinde ulusal otoyolların belirli noktalarında sembolik kapatma eylemleri düzenlenecek.

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin gelirlerini aştığını ve tarımın birçok bölgede sürdürülemez hale geldiğini vurgularken, yetiştiriciler ise şap ve çiçek hastalığının yayılması sonrası yeterli önlemlerin zamanında alınmadığını, bu nedenle yaklaşık 417 bin küçükbaş hayvanın itlaf edildiğini hatırlatarak hükümetten acil destek talep ediyor.

Çiftçi eylemlerinin ülke genelinde aralık ayı boyunca artarak sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Haberler.com
