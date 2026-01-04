Yunanistan'da çiftçi protestoları sürerken muhalefet hükümeti eleştirdi

Yunanistan'da tarım sektöründeki sorunlar nedeniyle eylemlerini sürdüren çiftçilere ilişkin siyasi tartışmalar sürerken, muhalefet partileri hükümet ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'e yönelik eleştirilerini artırdı.

Muhalefet partileri, artan üretim maliyetleri ve ekonomik sıkıntılar karşısında hükümetin yeterli adım atmadığını, çiftçilerin taleplerinin uzun süredir karşılıksız kaldığını belirtti.

PASOK–KINAL ittifakının Merkez Siyasi Komitesi Genel Sekreteri Andreas Spiropulos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı açıklamada, çiftçilerin taleplerine dikkati çekerek, üretim maliyetlerinin son dönemde ciddi şekilde arttığını söyledi.

Spiropulos, PASOK'un aylardır mecliste enerji maliyetleri, akaryakıt vergileri ve üretim giderlerine ilişkin somut öneriler sunduğunu belirterek, hükümetin bu önerileri dikkate almadığını ifade etti.

Ana muhalefet SYRIZA'nın Meclis Grup Sözcüsü Hristos Gianulis ise katıldığı bir televizyon programında, hükümeti diyalog eksikliğiyle eleştirdi. Gianulis, çiftçilerle doğrudan ve güvene dayalı bir görüşme yapılması gerektiğini vurgulayarak, sorunun çözümünün Başbakan Miçotakis'in inisiyatifinde olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Yunanistan genelinde eylemlerini sürdüren çiftçiler, taleplerine ilişkin somut adımlar atılmaması halinde eylemleri genişletme ve sertleştirme seçeneğini gündemde tutuyor.

Çiftçi temsilcilerinin katılımıyla bugün ülke genelinde yapılacak toplantıda, eylemlerin geleceği ve izlenecek yol haritasına ilişkin kararların alınması bekleniyor.

Toplantıda, yol kapatma eylemlerinin sürdürülüp sürdürülmeyeceği ve yeni protesto biçimlerinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği de ele alınacak.

Yunanistan genelinde yaklaşık bir aydır devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.