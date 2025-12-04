Haberler

Yunanistan'da çiftçi eylemleri genişliyor

Yunanistan'da çiftçiler, hükümetin açıklamalarını yetersiz bulup binlerce traktörle yol kapatma eylemlerini sürdürüyor. Tesalya bölgesinde eylemlere katılan traktör sayısı her gün artarken, çiftçiler destek ödemeleri ve yüksek maliyetler için düzenleme talep ediyor.

Yunanistan'ın birçok bölgesinde çiftçi eylemleri genişleyerek devam ediyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde, ülke genelinde binlerce traktörle gerçekleştirilen yol kapatma eylemlerinin giderek yoğunlaştığı, Atina - Selanik otoyolu ile bazı yolların önemli bölümlerinin kapalı olduğu belirtildi.?

Tesalya bölgesinde yer alan Nikeya ve Tirhala'daki büyük blokajlara her gün yeni traktörlerin eklendiği aktarılan haberlerde, çiftçilerin hükümetin açıklamalarını yetersiz bulduğuna işaret edildi.

Haberlerde, çiftçilerin pazar günü gözaltına alınan meslektaşlarının duruşması nedeniyle bugün Larisa kentinde adliye binası önünde geniş katılımlı bir destek gösterisi düzenleyeceği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, eylemler kapsamında Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki Promahonas Sınır Kapısı'nın çiftçiler tarafından araç geçişine kapatılmasına yönelik kararın gün içinde açıklanması bekleniyor.

Zaman zaman polisle gergin anların yaşandığı eylemlerde çiftçiler, devlet teşviklerinde ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
