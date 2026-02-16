Haberler

Yunanistan'da işverenler artık çalışanlardan özel durumlarda 13 saat mesai isteyebilecek

Yunanistan'da yürürlüğe giren yeni çalışma kanununa göre, işverenler özel durumlarda işçilerden günde 13 saat çalışmasını isteyebilecek. Ancak haftalık çalışma süresi değişmeyecek ve fazla mesai ücreti artırılacak.

Haftalık 40 saat olan çalışma süresine bir haftada en fazla 8 saat fazla mesai eklenebilecek.

İşçiden günde 13 saatlik mesai istenmesi halinde, işveren fazla mesai ücretini yüzde 40 daha fazla ödeyecek.

Çalışandan haftada 5 yerine 6 gün çalışması talep edildiğinde ise günlük çalışma süresi 8 saatin üzerine çıkamayacak.

Yıllık izinler, bir sonraki yılın 31 Mart'ına kadar kullanılacak. İzinlerin kullanılmaması halinde işveren izin parasının iki katını ödemek zorunda kalacak.

İşçilerin çalışma saatleri ise dijital bir platform üzerinden takip edilecek.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
