Yunanistan'da Acil Servislerde Bileklik Uygulaması Sorunları Ortaya Çıkardı

Yunanistan'da hastanelerin acil servislerinde hastalara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla başlatılan bileklik uygulaması, sağlık sistemindeki yapısal eksiklikleri gözler önüne serdi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, hastanelerin acil servislerinde hastalara daha hızlı hizmet sunmak ve servisteki tüm işlemlerin anlık olarak takip edilmesini sağlamak amacıyla bileklik uygulaması başlatıldı.

Ancak sistemin işleyişi, sağlık personelinin bu adımları düzenli olarak kaydetmesine bağlı olduğu için, sahada etkin şekilde uygulanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Sağlık çalışanları, uygulamanın bekleme sürelerini kısaltmak yerine iş yükünü artırdığını, personel yetersizliği nedeniyle hastaların hala uzun süre beklemek zorunda kaldığını ifade etti. Teknolojik sistemlerin, sağlık sektöründeki temel sorunlardan biri olan personel açığını telafi edemediğine dikkati çekildi.

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu ise yaptığı açıklamada, bileklik sistemini "kozmetik bir çözüm" olarak nitelendirerek, asıl sorunun yeterli kadro, altyapı ve tıbbi donanım eksikliği olduğunu vurguladı.

Ülkede sağlık sistemi, özellikle ekonomik kriz yıllarından bu yana ciddi kadro ve altyapı sorunlarıyla karşı karşıya. Yeni personel alımlarının uzun süredir sınırlı tutulması, kamu hastanelerinde doktor ve hemşire başına düşen hasta sayısını önemli ölçüde artırmış durumda.