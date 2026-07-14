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Avrupa Kamu Savcılığı Yunanistan'da 46,9 milyon avroluk KDV yolsuzluğunu ortaya çıkardı

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Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Yunanistan'da 46,9 milyon avroluk KDV yolsuzluğunu ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında Bulgaristan, GKRY, Çekya ve Yunanistan'da paravan şirketlerden oluşan bir ağ tespit edildi.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin (EPPO), Yunanistan'da 46,9 milyon avroluk KDV yolsuzluğunu ortaya çıkardığı bildirildi.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi ile Kastoria ilindeki birçok noktada, KDV yolsuzluğu şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında arama ve operasyon gerçekleştirildi.

Küçük elektronik alet ticareti ve kara para aklama içeren KDV yolsuzluğuna ilişkin yaklaşık bir yıl önce başlatılan soruşturma sonucu Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Çekya ve Yunanistan'da, küçük elektronik alet ticareti yapan paravan şirketlerden oluşmuş bir ağ tespit edildi.

Elde edilen verilerle, 2021-2025 döneminde söz konusu şirketlerin AB üye ülkeleri içinde elektronik eşya ticareti yaparken KDV ödenmemesi veya ödenmemiş KDV'lerin iadesinin alınması gibi hukuk dışı eylemlere giriştiği belirlendi.

Soruşturma sonucunda, bu yolsuzluğun AB ve Yunanistan bütçesinde 46,9 milyon avro kayba neden olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, soruşturmayı yürüten yetkililer 25,2 milyon avroluk KDV'nin de ya hiç ödenmediğini ya da yanlış beyan edildiğini aktardı.???????

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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