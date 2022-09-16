Yunan sahil güvenlik birimlerinin geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı Güncel Haberler Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı. Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, İHA tarafından tespit edildi. Bildirim üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, lastik botlardaki göçmenleri kurtardı. Güncel Kaynak: AA / Barış Gündoğan İhlas Haber Ajansı Yunanistan Çeşme Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yunan sahil güvenlik birimlerinin geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.