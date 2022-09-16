Yunan sahil güvenlik birimlerinin geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
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Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı.
Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, İHA tarafından tespit edildi.
Bildirim üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, lastik botlardaki göçmenleri kurtardı.
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel