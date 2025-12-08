Haberler

Yunan çiftçi eylemleri, Türk tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor

Yunan çiftçi eylemleri, Türk tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor
Güncelleme:
Yunanistan'daki çiftçi eylemleri, Türkiye'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişleri kısıtlayarak tır trafiğinde yoğunluğa neden oluyor. Şoförler, alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalırken bekleme süreleri 20 saati geçiyor.

Yunanistan'daki çiftçi eylemleri, Türkiye tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Yunan çiftçilerin 2 Aralık'tan bu yana devam eden eylemleri kapsamında çok sayıda çiftçi, traktörlerini Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı civarına çekerek yolu fiziki olarak daralttı.

Bu nedenle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan sadece bozulabilir gıda ürünleriyle ilaç gibi acil yük taşıyan tırlar geçiş yapabiliyor. Diğer yük türlerine sahip araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Söz konusu uygulama nedeniyle tır sürücüleri alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor.

İki sınır kapısında da zaman zaman uzun tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında yoğunluk gözleniyor.

"İpsala tarafını kullanamıyoruz"

Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında bekleyen tır şoförü Günay Çelik AA muhabirine, Yunanistan'daki eylem nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nı kullanamadıklarını söyledi.

Yunanistan'daki eylemin işlerini aksattığını belirten Çelik, "Eylem nedeniyle sınır kapıları kapandı. Normalde İpsala'yı kullanan tırlar da buraya gelmek durumunda kalıyor. Kapıkule ve Hamzabeyli'de şu anda yoğunluk var. Şoförlerin durumu ortada, 20 saati geçti bekleme sürem. Buradaki yoğunluk İpsala'nın kapalı olmasından kaynaklanıyor." dedi.

Romanya'ya yük taşıyan Ali Çam ise yaklaşık 24 saattir sırada beklediğini ifade etti.

Şoförlerin yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşadığını dile getiren Çam, " Yunanistan'daki eylem bizi etkiliyor. Kapıkule ve Hamzabeyli'de yoğunluk oldu, kuyruklar uzuyor. Yunanistan kapıları kapattığı için İpsala'dan geçiş yok. Yükümüzü bekleyen şirketlerle sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntının bir an önce çözülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Tır şoförü İsmail Şallı da Yunanistan'daki çiftçi eyleminin Kapıkule ve Hamzabeyli'deki tır trafiğini artırdığını bu nedenle bekleme sürelerinin uzadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
