Yunanistan'da Çiftçiler Protestoların Üçüncü Haftasında Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeyi Reddetti

ATİNA, 14 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'da çiftçiler, hükümetin görüşme davetini reddederek, ülke genelinde üç haftadır trafiği aksatan protestoları daha da genişletecekleri uyarısında bulundu.

Karar, ülke genelinde düzenlenen çiftçi temsilcileri toplantısında alındı. Temsilciler, önce talep listesini sunup, hükümetten somut yanıt aldıktan sonra diyaloga gireceklerini belirtti.

Otoyolların, sınır geçişlerinin ve limanların bloke edildiği protestolar, Yunanistan'ın tarım ödemeleri kurumuna yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından AB'nin sübvansiyon ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle yapılıyor. Çiftçiler ayrıca artan üretim maliyetleri, hayvan hastalıkları nedeniyle yaşanan kayıplar, hava koşullarının yol açtığı zararlar ve uzun süredir devam eden yapısal sorunlar için devlet desteği talep ediyor.

Uzmanlar, çiftçilerin ortalama çiftçi gelirinin yaklaşık yüzde 47'sini oluşturan sübvansiyonlara büyük ölçüde tabi olmaya devam ettiklerine işaret ediyor.

Yerel gazete To Vima'ya göre, Atina Tarım Üniversitesi'nde Tarım Ekonomisi Profesörü olan Efstathios Klonaris, "Çiftçiler sübvansiyonlarla ayakta kalabiliyor. Yapısal sorunlar hiçbir zaman çözülmezken, maliyetler artmaya devam ediyor" dedi.

Hükümet ödemelerde gecikme olduğunu kabul edip aralık sonuna kadar önemli miktarda fon sağlayacağına söz verirken, tüm ödemelerin AB düzenlemelerine uygun olması gerektiğini de vurguladı. Hükümet ayrıca, taleplerin daha geniş kapsamlı toplumsal karmaşayı dikkate alması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kamuoyu yoklamaları, halkın çoğunun çiftçilerin taleplerini meşru bulduğunu gösterse de birçoğu yol kapatma eylemlerine karşı çıkıyor. Protestolar Noel dönemine kadar devam ederken, seyahat, turizm ve ticaret üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler artıyor.