Yunan çiftçilerden mali destek talebi

ATİNA, 12 Kasım (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı önünde protesto düzenleyen çiftçiler, 11 Kasım 2025.

Yunanistan'da binlerce çiftçi ve besici salı günü ülke genelinde düzenledikleri gösterilerle tarım ve hayvancılık sektörüne daha güçlü mali destek çağrısında bulundu.

Pankartlar taşıyan ve "Çiftçi yoksa gıda yok, gelecek yok" sloganları atan protestocular, doğal afetler ve hayvan hastalıkları nedeniyle oluşan kayıplar için daha hızlı sübvansiyon ve tazminat talep etti. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)