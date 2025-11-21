Yunak'ta Yeni Organize Sanayi Bölgesi Protokolü İmzalandı

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yaptığı açıklamada, OSB'nin ilçe için stratejik bir yatırım olduğunu bildirdi.

İlçenin ekonomik ve sosyal dönüşümünde kritik rol üstleneceğini belirten Günaltay, "Proje tamamlandığında ilçemiz göç veren değil, yatırım ve istihdam çeken bir merkez haline gelecektir. Pek çok ilde 10-15 yılda tamamlanan aşamayı, güçlü koordinasyon ve yoğun çalışmalarla bir yıl içinde geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Günaltay ile yetkililer arasında protokol imzalandı.