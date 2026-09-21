Yumaklı, TMO'nun bu yıl 12,3 milyon ton hububata 180 milyar lira ödediğini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 12,3 milyon ton için çiftçilere ödediği rakamın 180 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu TMO açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu." dedi.

Yumaklı, Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu'nu ziyaret ederek bağ bozumuna katıldı.

Burada üzüm kesen Yumaklı, ardından pekmez kaynattı.

Yumaklı, yaptığı açıklamada burada 153 yerli ve yabancı asma çeşidinin olduğunu ifade ederek, istasyonun önemli bir ıslah ve genetik kaynak koruma merkezi olduğunu söyledi.

Ankara'nın aynı zamanda çok güçlü tarımsal altyapısı olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Ankara'da üretilen üzümün yarısı Kalecik ilçesinde. Ankara'da üzüm deyince Kalecik karası akla geliyor. Coğrafi işaretli bir üzüm çeşidi." diye konuştu.

"Bu yıl bitkisel üretimde 140 milyon tonu aşmış olacağız"

Yumaklı, Türkiye'nin önemli üzüm üreticisi ülkelerden biri olduğunu, 2024 sonu itibarıyla taze üzüm üretiminde dünyada yedinci, kuru üzüm ihracatında ise birinci sırada bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton olmuştu. Bu sene de iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk üzüm üretimi ülkemizde gerçekleşmiş olacak. 2026, son 66 yılın en yağışlı yılı oldu. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir kuraklık ile hem şubat hem de nisan ayında ciddi bir zirai don yaşamıştık. Bu da ürünlerimizi etkilemişti. Ancak, bu sene bereketle beraber bitkisel üretimde 140 milyon tonu aşmış olacağız."

"TMO açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru"

Hasadı biten ve devam eden ürünlerin olduğunu ifade eden Yumaklı, "Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi pek çok stratejik üründe alıcı pozisyonunda piyasa regülasyonu yaptı. Bu yıl 12,3 milyon ton hububat aldı. Bu TMO açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Bütün dünyada ülkelerin gıda arz güvenliğiyle ilgili endişe duyduğu, konjonktürel sebeplerle özellikle gıda ürünlerinin hareketinin neredeyse çok ciddi bir şekilde kısıtlandığı dönemde, hem bizim ilgili kurumumuzun hem ülkemizdeki bütün tarafların bereketli bir yıl geçirmesi bizim açımızdan, ülkemiz açısından son derece mutluluk verici. Toprak Mahsulleri Ofisinin 12,3 milyon ton için çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar liraya ulaştı." değerlendirmelerinde bulundu.

Yumaklı, hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin uygun fiyata ürün alabilmesi ve tüketebilmesi için bütün taraflar olarak gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TMO, elindeki ürünleri, bu güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı olduğu süreçte piyasaya vermeye devam ediyor, buna başladı. Biz stabil bir halde giden, eğer bir ilave maliyet varsa onun bunların üzerine gelmesinin dışında, herhangi bir fiyat oluşumuna izin vermeyen politikayı sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız üreticinin emeğine sahip çıkmak, tüketicinin de kendisine vadedilen kalitede ürünü uygun ve de makul fiyata almasını sağlamak."

Kaynak: AA