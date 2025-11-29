Haberler

Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Rize'de Kadın Girişimcilerle Buluştu

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı', Rize'de kadın girişimcilere yönelik eğitim ve bilgilendirmeler sunuyor. Vali Baydaş, Rize'nin girişimci kadınlar için önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı", Rize'de kadın girişimcilerle buluştu.

TOKİ Çarşı AVM önünde konuşlanan tanıtım tırını ziyaret eden Vali İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, girişimcilik eğitimleri gerçekleştirilecek tırın ilk durağının Rize olduğunu söyledi.

Kadınlara yönelik eğitim ve bilgilendirmeler yapılacağını dile getiren Vali Baydaş, "Özellikle kadın teşebbüslerimize, bir alanda faaliyet göstermek isteyen kadınlarımıza marka yönetimi, imaj yönetimi, finansal yönetim ve finansal destek adı altında birkaç başlıkta hızlı bir bilgilendirme ve yol gösterme çalışması yapılacak." diye konuştu.

Baydaş, eğitimlerin Rize'den başlamasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Rize, girişimci kadınlarımızın bulunduğu ve özellikle şehrin ekonomisinde en önemli unsur olan çayın, kadınlarımız, babaannelerimiz, anneannelerimiz eliyle başladığı bir şehir. Bu yönüyle ilk tercihin buradan yapılmış olmasını anlamlı buluyorum." dedi.

Vali Baydaş, tırın yarından itibaren Karadeniz'de farklı illere gideceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
