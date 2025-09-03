Haberler

Yüksekova'da İstihdamda Liyakat Tartışması

Yüksekova'da İstihdamda Liyakat Tartışması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan cankurtaran alımları, müdürlerin yakınlarının işe alınması nedeniyle tepkilere yol açtı. Yerel halk, liyakatın göz ardı edildiği iddialarıyla alımların soruşturulmasını talep ediyor.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner'in eşi Serap Öner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz'ın kardeşi Seyfullah Yılmaz, kurumda daha önce çaycı olarak çalışan Kader Metin ve Hakkari merkezde ikamet eden Botan Arslan'ın "cankurtaran" kadrosuyla işe alınmaları tepkilere neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜKİ) verilerine göre, ülkede işsizlik oranın en yüksek olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü'ndeki personel alımları, müdürlerin yakınları ve tanıdıklarının görevlendirilmesi tartışmalara neden oldu.

Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner'in eşi Serap Öner ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz'ın kardeşi Seyfullah Yılmaz "cankurtaran" olarak iye başladı. Ayrıca kurumda daha önce çaycı olarak çalışan Kader Metin ve Hakkari merkezde ikamet eden Botan Arslan da "cankurtaran" kadrosuna geçirildi.

Bu personel alımları Yüksekova'da tepkilere neden oldu. "Yakın akrabalar ve tanıdıklar işe alındı, liyakat geri planda bırakıldı"' eleştirilerinde bulunan ilçe sakinleri, işsizliğin zirve yaptığı Yüksekova'da "cankurtaran" kadrosuyla işe alımlarının soruşturulması çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan yetkililer, Yüksekova'da "acil olarak cankurtaran personeline ihtiyaç olduğu için bu işe alımlarının yapıldığını" söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Yasak aşk belgelendi! Güzide Duran ve Fikret Orman ilk kez dudak dudağa

Yasak aşıklar dudak dudağa yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot Berfu Hatipoğlu'nun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi

Genç pilotun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.