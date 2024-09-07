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Yüksekova'da Berivanlar Yaylada Ürün Satarak Aile Bütçelerine Katkıda Bulunuyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı ve Yeşildere köyünde yaşayan kadınlar, yaylada sağdıkları hayvanların sütünden yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kadınlar, keçi ve koyunları sağıp peynir, tereyağı, yoğurt yaparak gelire dönüştürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, yaylada sağdıkları hayvanların sütünden yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı ve Yeşildere köyünde yaşayan kadınlar, günün erken saatlerinde ev işlerini yaparak yaylaya gidiyor.

24 haneye ait 1200 koyunun bulunduğu yaylaya araçla ulaşan kadınlar, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor.

Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak gelire dönüştürüyor.

Kadınlardan Kezban Özcanan, AA muhabirine, sabah ev işlerini bitirdikten sonra yaylanın yolunu tuttuklarını söyledi.

Kamışlı ve Yeşildere köylerinden yaylaya geldiklerini belirten Özcanan, "24 haneye ait koyunlar var burada. Her haneden bir kişi süt sağımını yapıyor. Elde ettiğimiz sütten peynir, yoğurt, tereyağı yapıyoruz. Bir kısmını da kış için ayırıyoruz. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Şartlarımız zor. Su sıkıntımız var burada, yetkililerden bu konuda bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu şekilde çalışarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Şükriye Eniş de "Zorlu bir hayatımız var. Her gün buraya gelip koyunlarımızı sağıyoruz. Sütün bir kısmını ihtiyaçlarımız için ayırıyoruz, diğer kısmını satıyoruz. Geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşildere Yüksekova hakkari Ekonomi Güncel Yaşam

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