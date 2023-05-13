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YSK Başkanı Yener, TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'ni kabul etti

YSK Başkanı Yener, TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'ni kabul etti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'ni kabul etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'ni kabul etti.

Ahmet Yener, YSK Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri gözlemi için Türkiye'de bulunan TÜRKPA üyelerine seçim hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Ahmet Yener Güncel Haberler

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