YSK Başkanı Yener, TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'ni kabul etti
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'ni kabul etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'ni kabul etti.
Ahmet Yener, YSK Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri gözlemi için Türkiye'de bulunan TÜRKPA üyelerine seçim hazırlıkları hakkında bilgi verdi.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel