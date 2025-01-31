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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerde ödül alan fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Özkan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" başlıklı fotoğrafını seçen Özkan, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" adlı karesine oy verdi.

Özkan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Spor"da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Günlük Hayat"ta ise Özkan Bilgin'in "Milyonda bir" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Vali Özkan, vatandaşların haber alma süreçlerinde Anadolu Ajansının önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Kuruluşundan bu yana en doğru şekilde haberi ulaştıran ve hepimizin hayatında yer tutan Anadolu Ajansını bir kez daha tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı fotoğraflarını bir kez daha gördük. Gerçekten hepsi hem dokunaklı hem etkili hem de insanların zihninde mana bırakan fotoğraflardı. Bu fotoğraf karelerini çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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