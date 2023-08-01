Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta üzerinde uyuşturucu madde (bonzai) ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Akdağmadeni ilçesinde şüpheli M.Y.'nin üzerinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarını alan ekipler, yapılan aramada 316 gram sentetik kannobinoid ve hassas terazi ele geçirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel