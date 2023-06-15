Yozgat'ta Sel Felaketi: Dereler Taştı, Ekili Alanlar Zarar Gördü

Yozgat'ta son bir hafta içinde etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, ekili alanlar zarar gördü. Sel nedeniyle bazı köylerde köprüler uçtu, yollar kaydı. Yozgat Valisi Ziya Polat, yağışlardan etkilenen bölgelere giderek, selin neden olduğu zararların giderileceğini belirtti.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta son bir hafta içinde etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, ekili alanlar zarar gördü. Sel nedeniyle bazı köylerde köprüler uçtu, yollar kaydı. Yozgat Valisi Ziya Polat, yağışlardan etkilenen bölgelere giderek, selin neden olduğu zararların giderileceğini belirtti.

Yozgat'ta dün öğle saatlerinden sonra başlayan ve akşam da devam eden sağanak yağış, il merkezi ile birlikte Akdağmadeni ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi, dereleri taşırdı, tarım alanlarına zarar verdi. Yozgat merkeze bağlı Osmanpaşa köyü ve çevresinde etkisini artıran sağanak yağış sele dönüştü. Ekili alanlara zarar veren sel suları derelerin taşmasına yol açtı. Osmanpaşa köyünde Emirce Sultan Cami ve türbesinin avlu duvarı sel sularından dolayı yıkıldı. Akdağmadeni ilçesinin Yünalan köyünde sel tarım alanlarına zarar verirken, Dolak köyü yolu da çöktü. Kadışehri ilçesinde de Kadışehri-İzibüyük-Çiğdemli yol güzergahının bazı kesimlerinin tahrip olması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kadışehri-Çekerek-Sorgun yolundan sağlandı.

"AŞIRI YAĞMUR YAĞDI, SEL OLDU"

Ekili alanları zarar gören Osmanpaşa köyünden Hamza Çetiner, "Bir aydır sürekli yağıyor. En son böyle oldu" dedi. Aynı köyden Ahmet Yalçın da "1,5 saat kadar yağmur yağdı, aşırı yağmur yağdı, sel oldu. Köyde caminin avlusu uçmuş" diye konuştu.

Son bir haftadır yağan yağmur sularının oluşturduğu sel ve taşkınlar nedeniyle Saraykent ilçesinin Ozan beldesinde de nohut ve mercimek tarlaları zarar gördü.

VALİ POLAT SEL BÖLGELERİNİ ZİYARET ETTİ

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesinin Karaosmanoğlu-Kördeve köyleri arasında bulunan ve yoğun yağışlar sonucu yıkılan köprüde incelemede bulundu. Vali Polat, aşırı yağış nedeniyle sel felaketinden etkilenen Şefaatli ilçesinin Dedeli ve Akçakoyunlu köylerini de ziyaret ederek, incelemede bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Polat, devletin tüm imkanlarıyla zararları telafi edeceğini belirtti.