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Yozgat'ta Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nın Kesin Kabulü Yapıldı

Yozgat'ta Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nın Kesin Kabulü Yapıldı
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Devlet Su İşleri, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşa edilen Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nın kesin kabulünü gerçekleştirdi. Baraj, 21 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olup, tarımsal verimliliği artıracak ve yerel içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşa edilen Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nın kesin kabulü yapıldı.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Ercan başkanlığında oluşturulan kabul heyeti tarafından kesin kabulü yapılan barajın, temelden 36,5 metre yükseklikte olduğunu söyledi.

Barajın 21 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını ifade eden Eroğlu, "Barajla birlikte bölgedeki su sorununun çözüleceğine ve tarımsal verimliliğin artacağına inanıyoruz. Baraj, 11 bin 120 dekar tarım arazisini sulayacak. Ayrıca, Sorgun ilçesine yıllık 3,47 milyon metreküp içme suyu temin edebilecek." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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