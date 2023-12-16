Yozgat'ta Sahte İçki Operasyonu: 23 Litre Sahte İçki ve 95 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yapılan operasyonda, M.M.K'nin evinde 23 litre sahte içki, 95 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 17 kit bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta evinde 23 litre sahte içki, 95 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 17 kit ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde ikamet eden M.M.K'nin evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 23 litre sahte içki, 95 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 17 kit bulundu.
Gözaltına alınan M.M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.