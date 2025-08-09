Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin 650 Makaron Ele Geçirildi

Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin 650 Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin 650 makaron, nargile kömürü ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 15 bin 650 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 15 bin 650 makaron, 82 nargile kömürü, 44 cinsel içerikli ürün, 42 sigara, 30 puro ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.

Yakalanan zanlı hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.