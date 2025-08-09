Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin 650 Makaron Ele Geçirildi
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin 650 makaron, nargile kömürü ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 15 bin 650 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 15 bin 650 makaron, 82 nargile kömürü, 44 cinsel içerikli ürün, 42 sigara, 30 puro ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel