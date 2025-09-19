Haberler

Yozgat'ta İzinsiz Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıranlara Ceza

Boğazlıyan'da izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran 2 kişi, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla tespit edilerek idari para cezasına çarptırıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırdığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz yabancı uyruklu çoban çalıştırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, kaçak işçi çalıştırdığı belirlenen S.Ç. ve M.Y'ye, "kanunsuz olarak yabancıların ülkeye girmesine, çıkmasına, seyahat ve barınmasına imkan sağlamak" suçundan 26 bin 180 lira idari ceza kesti.

Afganistan uyruklu işçiler, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Şube ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
