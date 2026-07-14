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Yozgat'ta biçerdöver denetimleri sürüyor

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Yozgat'ta hububat hasadında dane kayıplarını azaltmak için biçerdöver denetimleri sürüyor. Kontrol görevlileri, operatör belgeleri ve yangın tedbirlerini de inceliyor.

Yozgat'ta hububat hasadı döneminde dane kayıplarını en aza indirmek amacıyla biçerdöver denetimleri sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yetkilendirilen kontrol görevlilerince yürütülen denetimlerde, biçerdöverlerin hasat sırasında dane kaybına neden olup olmadığı, operatörlerin gerekli belgelere sahip bulunup bulunmadığı ile yangına karşı gerekli tedbirleri alıp almadıkları kontrol ediliyor.

Denetimlerle çiftçilerin büyük emek ve maliyetle yetiştirdiği ürünlerin tekniğine uygun şekilde, en az dane ve sap kaybıyla hasat edilmesinin, milli servet kaybının önlenmesi ve hasatta oluşabilecek dane hasarlarının en düşük seviyeye indirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Çiftçilerden hasat sırasında tarlalarını kontrol etmeleri ve dane kaybının fazla olduğu durumlarda il ve ilçe tarım müdürlüklerine bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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