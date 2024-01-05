Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sevgili, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını oylayan Sevgili, "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" adlı karesini seçen Sevgili, "Gazze: Kanıt"ta ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafı için oy kullandı.