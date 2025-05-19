Yol Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve alternatif güzergahların devreye alındığı bildirildi. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın çevre yolu Aydın-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerinde sol ve orta şeritler üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Sakarya yönünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. ve Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 26-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde bulunan Eskipazar Mermer kavşağındaki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometrelerinde (Çatalzeytin mevkii) köprü imalatı malzeme nakli nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.