Haberler

YÖK'ten Staj Sürelerine Yenilik: Uzun Dönem Uygulama Eğitimine Geçiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu, staj sürelerinin uzatılmasını ve sanayi bölgelerindeki meslek yüksekokullarının uygulama odaklı eğitimdeki önemini vurguladı. Yapılan açıklamada, staj süreleri 20 günden en az bir döneme çıkarılacak, sanayi ile üniversiteler arasında kalıcı bir işbirliği hedeflenecek.

Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) istihdam ve uygulama odaklı eğitim kapsamında staj sürelerinin uzatılması planını ve sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarını (MYO) sanayiciler, öğrenciler ve sektör temsilcilerinin memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, staj sürelerinin 20 günden en az bir döneme çıkarılması, sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları ve sanayi ile birlikte düzenlenecek müfredatın, dönüşümün en önemli unsurları olduğu belirtildi.

Yeni staj uygulamasında ön lisans programlarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında ise 7+1 veya 6+2 gibi modellerin hayata geçirileceği vurgulanan açıklamada, YÖK'ün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sanayi odalarıyla yaptığı işbirlikleriyle, üniversitelerle sanayi dünyası arasında kalıcı ve sistematik bir köprü kurduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sanayi bölgelerinde açılan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) MYO'lardan mezun olanların istihdam oranının yüzde 92'ye yükseldiğini açıkladı.

İstihdamla doğrudan bağlantılı ve uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışını benimsediklerini belirten Özvar, iş yeri temelli eğitim modelinin bütün üniversitelerde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Dr. Özvar, 20 günden ibaret stajların en az bir, bazı programlarda ise 2 döneme kadar çıkmasını planladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Staj konusunda birinci önceliğimiz, staj sürelerinin uzaması. Hiçbir sanayici 20 gün için bir çocuğa yatırım yapmak istemiyor. Öğrencilerimizin 20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği hem öğrenci hem firmalar için tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sisteminin kurulması gerekiyor. Biz bunun en az bir sömestir olmasını istiyoruz. Üniversitelere de izin veriyoruz, siz bunu iki sömestir de yapabilirsiniz."

Sanayicilerin desteği olmadan bu dönüşümü sağlayamayacaklarını ifade eden Özvar, sektör uzmanlarının üniversitelerde eğitmen olarak görev almasının müfredata katkı sağlayacağını aktardı.

Açıklamada, MYO'larda staj sürelerinin bir döneme çıkarılacak olmasının öğrencileri heyecanlandırdığı, yeni MYO yapısının işverenler, iş hayatına hazırlanan öğrenciler ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yanı sıra çeşitli MYO müdürleri, sanayiciler ve iş insanları da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada görüşleri yer alan öğrenci ve veliler de memnuniyetlerini bildirdi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

Okulda resmen işkence! Minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

Hulusi Akar'ın resepsiyondaki hareketi gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.