Haberler

Ordu'da Çatısı Çöken Ağılda 7 Koyun Telef Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Gölköy ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağılın çatısı çöktü. Olayda, ağıldaki yaklaşık 150 koyundan 7'si yaşamını yitirdi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşması sonrasında meydana gelen olayda, belediye ekipleri olay yerine sevk edildi.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ağılda bulunan yaklaşık 150 koyundan 7'si öldü.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. İlçenin Gölköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ile birlikte, Muharrem Kılıç'a ait ağılın çatısı çöktü. Kar kütlelerinin birikmesiyle çöken ağıldaki yaklaşık 150 koyundan 7'si öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makinesiyle çalışma başlattı. Öte yandan, kentin yüksek bölgelerinde kar yağışının yarın da aralıklarla devam edebileceği belirtildi.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU - Kamera: ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi