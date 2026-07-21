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AYT eşit ağırlık alanında Türkiye birincisi Bahar, ekonomi okumayı hedefliyor

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YKS AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi Tuğsem Bahar, Koç Üniversitesi'nde ekonomi okuyarak CEO olmayı hedefliyor. Sınava hazırlık sürecinde 14-15 saat çalışan Bahar, deneme çözmenin önemine vurgu yaptı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) Alan Yeterlilik Testleri'nde ( Ayt ) eşit ağırlık alanında Türkiye birincisi olan Tuğsem Bahar, tercihini ekonomi bölümünden yana kullanarak üst yönetici olmayı hedefliyor.

Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Tuğsem Bahar, bu sene girdiği YKS'nin AYT oturumunda eşit ağırlık alanında Türkiye birincisi oldu.

Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

Sınava hazırlık sürecinde hedefini belirleyerek çalıştığını anlatan Bahar, şöyle devam etti:

"Çalışmaya erken başlayan öğrencilerden biriyim. 10. sınıfı bitirir bitirmez YKS'ye çalışmaya başladım. Hedefim yüksek olduğu için uzun saatler çalışıyordum. Motivasyonumu ve disiplinimi koruyarak çalıştım. 12'nci sınıfa geçtikten sonra 10 saatten aşağı çalışmadım. Okul ve dershanenin çakıştığı günlerde süre azalabiliyordu ama yine de verimli işler yapıyordum. Son aylarda ise çalışma saatlerim 14-15'e kadar çıktı."

Ekonomi okuyup üst yönetici olmak istediğini aktaran Bahar, "Şu anda hedefim Koç Üniversitesi'nde ekonomi okumak. İleride CEO olmayı arzuluyorum. Çocukluk hayalim hukuktu, bu yüzden eşit ağırlık alanını seçtim. Ancak son 2 yılda ekonomi daha çok ilgimi çektiği için bu alana yöneldim. Akademik kariyer planlamıyorum şimdilik, yolun ne getireceğini göreceğim ve ona göre ilerleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Deneme çözmeyi seven ve faydasını en çok gören öğrencilerden biriyim"

Bahar, sınava hazırlananlara çok fazla deneme testi çözmeleri tavsiyesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Deneme çözmeyi seven ve faydasını en çok gören öğrencilerden biriyim. Denemeleri çözmek tek başına yeterli değil, detaylı analizini yapmak, yanlış yaptığınız soruları tekrar tekrar gözden geçirmek ve pekiştirmek çok önemli. Soru bankaları konuları öğretse de asıl hızı, kalıcılığı ve gerçek sınav deneyimini denemeler sağlıyor. Deneme çözmek her zaman en etkili yöntem olmaya devam ediyor."

Bahar, kendisine destek olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Baba Özcan Bahar da kızının başarısından dolayı tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çok mutluyuz, gururluyuz. Kızım hedefini belirleyen ve hedefe nasıl gidildiğini bilen öğrenciydi. Biz de veli olarak hayallerinin peşinden gitmesi konusunda ona hep destek olduk." ifadelerini kullandı.

Bahar, velilere, sınava girecek çocuklarına destek olmalarını, baskı yapmak yerine onları teşvik etmelerini önerdi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz
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