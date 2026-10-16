Yılmaz: "Hizmet ihracatında yakaladığımız güçlü performansı koruyarak dış dengemize katkı sağlayacağız. Önümüzdeki yıl cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz: "Hizmet ihracatında yakaladığımız güçlü performansı koruyarak dış dengemize katkı sağlayacağız. Önümüzdeki yıl cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz"
Yılmaz: "Hizmet ihracatında yakaladığımız güçlü performansı koruyarak dış dengemize katkı sağlayacağız. Önümüzdeki yıl cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz"
Kaynak: AA