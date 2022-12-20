YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (1)
Güncel Haberler
IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE YÖNELİK "KIŞ KARTALI HAREKATI" BAŞLATILDI "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkışları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekat merkezinde harekat hakkında brifing alması ve...
IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE YÖNELİK "KIŞ KARTALI HAREKATI" BAŞLATILDI
"Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkışları
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekat merkezinde harekat hakkında brifing alması ve harekatı ekranlardan takip etmesi
Hedeflerin vurulma anları (ekran görüntüsü)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telsizle askeri personelle konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kış Kartalı Harekatı" ile ilgili değerlendirmeleri
TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA BAŞLATILAN ERİVAN-İSTANBUL UÇAK SEFERİNİN İLKİ YAPILDI
Ermenistan'dan kalkan FlyOne Havayolları'na ait uçağın İstanbul'a gelişi
Uçağın inişi ve aprona yanaşması
Uçaktan inen yolcuların karşılanması
FlyOne Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan'ın açıklamaları
EDİRNE'NİN PAŞAKÖY KÖYÜ MANDAKORU MEVKİSİNDE DONARAK ÖLEN 11 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
"Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedeninin bulunması
Düzensiz göçmenlerin cansız bedenlerinin AFAD ekibi tarafından kıyıya taşınması
Ambulans ve iş makinelerinin geçişi
AFAD ekiplerinin sulama kanalında arama yapması
Düzensiz göçmenlerin cansız bedenleri (blurlu)
Donan göçmenlerin cansız bedenleri
PEKİN'DE DÜZENLENEN 2022 KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA AÇILIŞ TÖRENİ
2022 Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni
Olimpiyat ateşinin Eski basketbolcu Yao Ming tarafından taşınması
Çin Seddi ve çevresinden detaylar
Meşale ateşinin aktarılması ve tepe noktaya ulaştırılması
Pekin Kış Olimpiyatları'nın Ulusal Stadyum'da düzenlenen resmi açılış töreni
Sürat pateni yarışlarından kareler
Buz hokeyi karşılaşmaları (fotoğraf)
Kayaklı koşu kadınlar sprint klasik yarışları (fotoğraf)
Serbest dans Artistik Buz Pateni müsabakası (fotoğraf)
Madalya töreni (fotoğraf)
Pekin Kış Olimpiyatları kapanış töreni (fotoğraf)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY'İN ONUNCU TOPLANTISI DOLAYISIYLA UKRAYNA'YA GİTTİ
Türk ve Ukrayna bayrakları ile süslenen Kiev sokakları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile eşlerinin buluşmaları, basın için poz vermeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın anı defterini imzalaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin baş başa görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin salona gelişi
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği anlaşmalarının imzalanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması - IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE YÖNELİK "KIŞ KARTALI HAREKATI" BAŞLATILDI (2 ŞUBAT)
6 farklı üsten kalkan uçaklar, Irak'ın kuzeyinde 165 km. derinlikteki Karacak ve 85.kilometre derinlikteki Sincar ile Suriye'nin kuzeyinde 9 km.derinlikteki Derik'teki 80'e yakın hedefi eş zamanlı vurdu. Harekatta, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar da görev aldı.
TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA BAŞLATILAN ERİVAN-İSTANBUL UÇAK SEFERİNİN İLKİ YAPILDI (2 ŞUBAT)
Emenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi
EDİRNE'NİN PAŞAKÖY KÖYÜ MANDAKORU MEVKİSİNDE DONARAK ÖLEN 11 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU (2 ŞUBAT)
Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekipler aynı bölgede bir gün sonra yine donarak ölen 7 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini açıkladı.
PEKİN'DE DÜZENLENEN 2022 KIŞ OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ (2 ŞUBAT)
2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY'İN ONUNCU TOPLANTISI DOLAYISIYLA UKRAYNA'YA GİTTİ (3 ŞUBAT)
Erdoğan ile Zelenskiy huzurunda 8 anlaşmaya imza atıldı, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır." dedi. Erdoğan, bölgede barışı hakim kılmak adına tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu.