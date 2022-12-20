YILIN OLAYLARI 2022 - ŞUBAT (1)

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE YÖNELİK "KIŞ KARTALI HAREKATI" BAŞLATILDI "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkışları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekat merkezinde harekat hakkında brifing alması ve...

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE YÖNELİK "KIŞ KARTALI HAREKATI" BAŞLATILDI

"Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkışları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekat merkezinde harekat hakkında brifing alması ve harekatı ekranlardan takip etmesi

Hedeflerin vurulma anları (ekran görüntüsü)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telsizle askeri personelle konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kış Kartalı Harekatı" ile ilgili değerlendirmeleri

TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA BAŞLATILAN ERİVAN-İSTANBUL UÇAK SEFERİNİN İLKİ YAPILDI

Ermenistan'dan kalkan FlyOne Havayolları'na ait uçağın İstanbul'a gelişi

Uçağın inişi ve aprona yanaşması

Uçaktan inen yolcuların karşılanması

FlyOne Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan'ın açıklamaları

EDİRNE'NİN PAŞAKÖY KÖYÜ MANDAKORU MEVKİSİNDE DONARAK ÖLEN 11 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

"Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedeninin bulunması

Düzensiz göçmenlerin cansız bedenlerinin AFAD ekibi tarafından kıyıya taşınması

Ambulans ve iş makinelerinin geçişi

AFAD ekiplerinin sulama kanalında arama yapması

Düzensiz göçmenlerin cansız bedenleri (blurlu)

Donan göçmenlerin cansız bedenleri

PEKİN'DE DÜZENLENEN 2022 KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA AÇILIŞ TÖRENİ

2022 Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni

Olimpiyat ateşinin Eski basketbolcu Yao Ming tarafından taşınması

Çin Seddi ve çevresinden detaylar

Meşale ateşinin aktarılması ve tepe noktaya ulaştırılması

Pekin Kış Olimpiyatları'nın Ulusal Stadyum'da düzenlenen resmi açılış töreni

Sürat pateni yarışlarından kareler

Buz hokeyi karşılaşmaları (fotoğraf)

Kayaklı koşu kadınlar sprint klasik yarışları (fotoğraf)

Serbest dans Artistik Buz Pateni müsabakası (fotoğraf)

Madalya töreni (fotoğraf)

Pekin Kış Olimpiyatları kapanış töreni (fotoğraf)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY'İN ONUNCU TOPLANTISI DOLAYISIYLA UKRAYNA'YA GİTTİ

Türk ve Ukrayna bayrakları ile süslenen Kiev sokakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile eşlerinin buluşmaları, basın için poz vermeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın anı defterini imzalaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin baş başa görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin salona gelişi

Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği anlaşmalarının imzalanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması - IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE YÖNELİK "KIŞ KARTALI HAREKATI" BAŞLATILDI (2 ŞUBAT)

6 farklı üsten kalkan uçaklar, Irak'ın kuzeyinde 165 km. derinlikteki Karacak ve 85.kilometre derinlikteki Sincar ile Suriye'nin kuzeyinde 9 km.derinlikteki Derik'teki 80'e yakın hedefi eş zamanlı vurdu. Harekatta, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar da görev aldı.

TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA BAŞLATILAN ERİVAN-İSTANBUL UÇAK SEFERİNİN İLKİ YAPILDI (2 ŞUBAT)

Emenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi

EDİRNE'NİN PAŞAKÖY KÖYÜ MANDAKORU MEVKİSİNDE DONARAK ÖLEN 11 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU (2 ŞUBAT)

Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekipler aynı bölgede bir gün sonra yine donarak ölen 7 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini açıkladı.

PEKİN'DE DÜZENLENEN 2022 KIŞ OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ (2 ŞUBAT)

2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY'İN ONUNCU TOPLANTISI DOLAYISIYLA UKRAYNA'YA GİTTİ (3 ŞUBAT)

Erdoğan ile Zelenskiy huzurunda 8 anlaşmaya imza atıldı, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır." dedi. Erdoğan, bölgede barışı hakim kılmak adına tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu.