Yıldız Çelik'in İnsan Hikayeleri Arşivi Salt Araştırma'da

Güncelleme:
Fotoğrafçı Yıldız Çelik'in 1980'lerdeki insan hikayelerini belgeleyen fotoğraf arşivi, Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı. Kazlıçeşme ve Galata Köprüsü çevresindeki fotoğraflar, dönemin çalışma koşulları ve bölgedeki dönüşümü gözler önüne seriyor.

Çalışmalarında insan hikayelerine odaklanan fotoğrafçı ve foto muhabiri Yıldız Çelik'in arşivi Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı.

Salt Araştırma'dan yapılan açıklamaya göre koleksiyon, Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi'ne eklendi.

Koleksiyonda, Çelik'in 1980'lerin sonunda Kazlıçeşme ve Galata Köprüsü civarında çektiği fotoğraflar öne çıkıyor.

Kazlıçeşme'deki deri fabrikalarının Tuzla'ya taşınmasından hemen önce çekilmiş kareler fabrikalardaki işçilerin çalışma koşullarını, Eminönü ve Karaköy fotoğrafları ise yeni Galata Köprüsü'nün inşaatı ile bölgenin dönüşümünü belgeliyor.

Salt Araştırma bünyesinde derlenen ve 2 milyonun üzerinde belgeyi içeren dijital koleksiyonlar sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarını kapsıyor.???????

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
